Juve-Galatasaray, Thuram in lacrime dopo il cambio di Spalletti. Cos’è successo in Champions

(Adnkronos) –
Khephren Thuram in lacrime in Champions League, nel secondo tempo del playoff di ritorno contro il Galatasaray. Il centrocampista bianconero ha avuto, nella ripresa, l’occasione clamorosa del gol del 3-0 (che avrebbe pareggiato i conti con i turchi, dopo il ko per 5-2 all’andata). Thuram, grande protagonista della partita, ha sciupato il tris con un pallonetto, dopo una bella serpentina in area di rigore. 

Spalletti ha sostituito Thuram pochi minuti dopo, per far spazio ad Adzic, e il centrocampista non è riuscito a trattenere le lacrime in panchina. Colpa del peso e della responsabilità per la grandissima occasione sprecata. “Dovevo fare gol” ha detto con le mani sul volto, consolato dai compagni. Per sua fortuna, poco dopo è stato però McKennie a trovare il guizzo del clamoroso 3-0. Un gol segnato dalla Juventus in inferiorità numerica (espulso Kelly a inizio ripresa) e che ha rimesso tutto in equilibrio per la qualificazione agli ottavi di Champions.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

