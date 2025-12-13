12.6 C
Juve, il comunicato di Exor: “Respinta offerta di Tether, club storico e non in vendita”

(Adnkronos) –
“LA Juve non è in vendita”. Exor ha annunciato oggi, sabato 13 dicembre, che “il proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità la proposta non sollecitata presentata da Tether Investments, S.A. de C.V. (“Tether”) per l’acquisizione tutte le azioni di Juventus Football Club S.p.A. detenute da Exor”. Exor “ribadisce quanto già dichiarato più volte in precedenza, ovvero che non ha alcuna intenzione di cedere alcuna quota in Juventus a terzi, inclusa, ma non solo, la società salvadoregna Tether”, la spiegazione affidata a un comunicato. 

Il comunicato di Exor si conclude con le motivazioni alla base della decisione: “La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, che continuano ad essere pienamente impegnati nei confronti del Club, supportando il nuovo management team nell’attuazione di una chiara strategia volta a ottenere importanti risultati sia sul campo che fuori”. 

sport

