Juve-Inter 4-3, il gol di Adzic premia i bianconeri tra le proteste nerazzurre. Cos’è successo

Corriere Toscano
(Adnkronos) –
Juventus-Inter finisce 4-3 oggi sabato 13 settembre grazie al gol capolavoro di Adzic in pieno recupero. Un guizzo che premia la squadra di Igor Tudor, ora in testa alla classifica a punteggio pieno, tra le polemiche della panchina nerazzurra. Ma cos’è successo allo Stadium?
 Il classe 2006 decide un pazzo derby d’Italia con un gran destro dalla distanza che piega le mani a Sommer al minuto 92′. In quel momento, durante la festa bianconera, ecco però le proteste della panchina di Chivu. Il motivo? Un contatto di pochi secondi prima tra Bonny e Khephren Turam, non fischiato dall’arbitro Colombo.  In quel momento è intervenuto il Var e la rete è stata convalidata in seguito a check, dopo un controllo che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi bianconeri. Tutto regolare. La Juve vince 4-3 e vola in testa alla Serie A.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

