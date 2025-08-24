19.9 C
Firenze
domenica 24 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Juve-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna la Serie A con la prima giornata della stagione 2025-26. Dopo le partite del sabato, oggi domenica 24 agosto è il giorno dell’esordio in campionato della Juventus. I bianconeri affrontano allo Stadium il Parma del nuovo tecnico Carlos Cuesta, su cui c’è grande curiosità. Per Igor Tudor, subito un test importante per chiarire lo stato di forma e le ambizioni dei suoi per questa stagione. Ecco orario della partita, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.
 Ecco le probabili formazioni di Juve-Parma, in campo stasera alle 20:45:  
Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor 
Parma (3-5-2) Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Cuesta La partita di campionato tra Parma e Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Match visibile anche al canale 214 di Sky per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.9 ° C
21.2 °
18.7 °
88 %
1kmh
40 %
Dom
26 °
Lun
30 °
Mar
31 °
Mer
33 °
Gio
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)Eugenio Giani (14)incendio (13)Gaza (12)Serie C (10)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati