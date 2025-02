Juve, rabbia dei tifosi dopo Psv: “È un fallimento”. E rispunta hashtag #Mottaout

(Adnkronos) – La Juventus è stata eliminata dalla Champions League. La sconfitta rimediata a Eindhoven è costata la qualificazione agli ottavi di finale, con il Psv che è riuscito a battere i bianconeri 3-1 ai supplementari e ribaltare così il risultato dell’andata. La delusione ha fatto deprimere nuovamente un ambiente che aveva ritrovato slancio dopo la vittoria di campionato contro l’Inter, che era valsa l’aggancio al quarto posto in classifica, e ha fatto riemergere i dubbi sul progetto tecnico di Thiago Motta, apparso in difficoltà e confusione soprattutto nella gestione dei cambi. La rabbia dei tifosi juventini si è scatenata sui social network: “Fallimento. Questo è un fallimento. Spendi 200 milioni, prendi un allenatore del Bologna presuntuoso e spacca spogliatoio. Cosa è cambiato da Allegri?”, si chiede un utente su X. “Questa è la vostra Juve, non certo la mia. Mi manchi Max”, gli fa eco un altro, nostalgico del tecnico livornese. “Una cosa che mi dà enormemente fastidio della Juventus di Motta è l’assoluta mancanza di aggressività e cattiveria”, scrive un tifoso, “compassati, dall’inizio alla fine, indipendentemente dal risultato. Uno vede la Juve ed è sempre uguale”. “Oggi il principale responsabile è Motta, poco da dire”, è il commento di un altro juventino. Il tecnico bianconero, insomma, è uno dei principali imputati nel processo alla Juve, con qualcuno che ha ritirato fuori l’hashtag #Mottaout. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)