18.8 C
Firenze
giovedì 30 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Juve, Spalletti arriva a Torino: la prima giornata in bianconero del nuovo tecnico

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Manca solo l’ufficialità, attesa dal mondo bianconero, ma Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico di Certaldo ripartirà da Torino dopo lo scudetto vinto con il Napoli e la deludente esperienza in Nazionale. Spalletti è arrivato alla Continassa a metà mattinata per la firma del contratto e le visite mediche di rito, insieme al suo staff. L’accordo con la Juve dovrebbe avere una durata di 8 mesi, con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.  

Spalletti conoscerà la squadra nel pomeriggio, quando guiderà il suo primo allenamento alle 15. L’esordio in panchina? Sabato sera allo stadio Zini, contro la Cremonese. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.8 ° C
19.6 °
18.4 °
82 %
4.1kmh
75 %
Gio
18 °
Ven
19 °
Sab
20 °
Dom
20 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1811)ultimora (1468)vid (137)sport (68)tec (33)Lav (29)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati