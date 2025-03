Juve-Verona 2-0, gol di Thuram e Koopmeiners: bianconeri quarti

(Adnkronos) –

La Juventus batte il Verona 2-0 nel posticipo della 27esima giornata della Serie A oggi 3 marzo e si riprende il quarto posto in classifica. I bianconeri, alla quinta vittoria consecutiva in campionato, si impongono con i gol di Thuram e Koopmeiners, sfondando il muro veneto nel finale del match. Il successo consente alla formazione allenata da Motta di salire a 52 punti e di scavalcare la Lazio, quinta a 50. La Juve ora è a -3 dal terzo posto dell’Atalanta e a -6 dalla vetta della classifica, comandata dall’Inter con 58 punti. I torinesi vincono con merito in una gara dominata dall’inizio alla fine e caratterizzata da un lungo elenco di occasioni create dai padroni di casa. Il Verona regge per oltre un’ora, grazie alle parate di un eccellente Montipò. Allo scadere del primo tempo i veneti trovano anche il gol con Suslov, nell’unica proiezione offensiva della prima frazione, ma la rete viene annullata per il fuorigioco di Faraoni ad inizio azione. La pressione costante della Juve dà frutti al 72′. Percussione di Cambiaso, assist per Thuram che arriva a rimorchio e non sbaglia: conclusione potente, 1-0. Il Verona non ha la forza per abbozzare una reazione, la Juve mantiene le redini del match e chiude i conti allo scadere. I gialloblu perdono palla, Koopmeiners può prendere la mira: diagonale vincente, Montipò non è impeccabile e 2-0. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)