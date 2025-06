Juventus-Al Ain 5-0, cinquina bianconera al Mondiale per club

(Adnkronos) –

La Juventus batte 5-0 l’Al Ain a Washington nel match d’esordio al Mondiale per club Fifa. I bianconeri allenati da Tudor oggi 19 giugno 2025 si impongono facilmente contro la formazione degli Emirati – nel match valido per il Girone G – grazie alle doppiette di Kolo Muani (11′ e 49′) e Conceicao (21′ e 58′). La cinquina è completata dal gol di Yildiz (31′). La Juve torna in campo domenica 22 giugno alle 18 contro la formazione marocchina del Wydad AC, sconfitta all’esordio dal Manchester City. I bianconeri e gli inglesi guidano il girone con 3 punti. La Juve domina contro un avversario modesto, conquista 3 punti e gestisce le energie. I bianconeri sfondano già all’11’. Azione elaborata, cross di Costa e sul secondo palo Kolo Muani azzecca il colpo di testa vincente: 1-0. Al 21′ il raddoppio con Conceicao, che dribbla e controlla: la conclusione batte Rui Patricio, 2-0. Al 31′ la Juve cala il tris con Yildiz, che fa centro da fuori con un destro perfetto: la palla fa sponda sul palo, 3-0. La Juve fa quello che vuole e prima del riposo completa il poker. Imbucata di Thuram per Kolo Muani che al quarto minuto di recupero fa doppietta con un tocco elegante, Rui Patricio beffato e 4-0. La ripresa è un allenamento a ritmo blando per la Juve, che trova il quinto gol al 51′ e chiude i conti. Conceicao rientra sul sinistro e fa centro, 5-0 e game over. Nel finale, Douglas Luiz cerca gloria personale: palo. “E’ un bel risultato che dà fiducia”, dice Tudor a Dazn alla fine del match. “Siamo andati forte, tenendo un bel ritmo nel primo tempo. Nella ripresa ho chiesto di abbassare il ritmo, visto che il caldo. Abbiamo provato a gestire la gara, avremmo potuto far meglio ma la giornata è molto positiva. Non è semplice frenare, è andata bene”, aggiunge. “Conceicao e Kolo Muani stanno bene, ci sono giocatori come Gatti e Koopmeiners che devono accumulare minuti dopo lo stop per infortunio”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)