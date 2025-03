Juventus-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo 5 successi di fila in campionato, con rientro prepotente nella lotta scudetto, la Juventus ospita l’Atalanta allo Stadium nel posticipo del 28° turno di Serie A. Quella di oggi, domenica 9 marzo, è per i bianconeri una sfida cruciale verso il finale di stagione: la squadra di Motta, quarta a 52 punti, con un successo potrebbe agganciare proprio i nerazzurri al terzo posto. Nei bianconeri resta in dubbio Gatti, mentre Gasperini dall’altra parte dovrà rinunciare a Posch. L’austriaco va ad aggiungersi a Hien, Kossounou, Scalvini e Scamacca in infermeria. Ecco le probabili formazioni della partita di stasera alle 20.45:Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini. Il big match di campionato tra Juve e Atalanta sarà visibile in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento a “Zona Dazn”, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)