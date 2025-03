Juventus-Atalanta, polemiche sul rigore McKennie. La Can: “Giusto assegnarlo”

(Adnkronos) –

Juventus-Atalanta continua a far discutere. La pesante sconfitta bianconera, battuta 4-0 dalla squadra di Gasperini, ha cancellato le speranze scudetto ma acceso anche una polemica arbitrale. Nel mirino c’è infatti il calcio di rigore assegnato all’Atalanta al 29′, e trasformato da Retegui per il vantaggio bergamasco, per fallo di mano di McKennie. L’episodio ha richiesto vari livelli di valutazione e qualche minuto di consulto tra l’arbitro Sozza e il Var. In primo luogo si è valutato un possibile controllo di mano di Lookman nell’azione che ha portato al tocco di braccio di McKennie, un contatto però avvenuto con la spalla. “Per me è spalla”, ha detto Sozza al Var, come confermato dagli audio fatti ascoltare nell’ultima puntata di Open Var. Una valutazione confermata a Lissone da Aureliano e Di Paolo, che controllano anche una possibile posizione di fuorigioco nell’azione di Hien, che risulta però in gioco. Nessun dubbio poi sull’irregolarità del tocco di McKennie, che salta scoordinato e con il braccio molto alto, colpendo il pallone. L’operato di Sozza viene promosso anche da Dino Tommasi, membro della CAN, la Commissione Arbitri Nazionale, che negli studi di Dazn valuta in maniera positiva la lettura dell’episodio del direttore di gara. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)