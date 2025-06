Juventus, gaffe di Douglas Luiz: posta foto con Thuram, ma tagga l’attaccante dell’Inter

(Adnkronos) –

Gaffe social per Douglas Luiz. Il centrocampista della Juventus, reduce da una stagione in chiaroscuro ma arrivato negli Stati Uniti con la squadra per partecipare al nuovissimo, e ricchissimo, Mondiale per Club, ha postato una storia che sta facendo il giro del web. Sul suo profilo Instagram infatti, il brasiliano ha condiviso una foto che lo ritrae sull’aereo, direzione America, insieme ad alcuni compagni di squadra: Pierre Kalulu, Francisco Conceicao e Khephren Thuram. Il più classico dei selfie, insomma, se non fosse che tra i tag, Luiz ha sbagliato Thuram. Douglas infatti, invece di taggare il profilo del compagno di squadra Khephren, ha cliccato sull’account del fratello Marcus Thuram, attaccante che sarà anche lui negli Stati Uniti, ma con la maglia dell’Inter. L’errore ha subito suscitato l’ilarità del popolo di X, con il giocatore che, alla fine, se n’è accorto, ha eliminato la foto e ne ha caricata un’altra, stavolta taggando il Thuram giusto. La Juventus farà il suo esordio nel Mondiale per Club 2025 nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19, sfidando alle 3 ora italiana gli emiratini dell’Al Ain. Insieme ai bianconeri nel gruppo G ci sono il Manchester City, squadra vincitrice della Champions League 2023 e gli africani del Wydad Casablanca, trionfatori della Caf Champions League 2022. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)