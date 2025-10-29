20.7 C
Firenze
mercoledì 29 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Juventus, infortunio per Thuram: quando torna in campo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Infortunio per Khephren Thuram. Oggi, mercoledì 29 ottobre, il centrocampista francese della Juventus è stato escluso dai convocati per la sfida tra bianconeri e Udinese, in programma stasera all’Allianz Stadium e valida per il nono turno di Serie A. Thuram ha accusato un problema al polpaccio sinistro e Brambilla, nuovo allenatore ad interim della Juve dopo l’esonero di Igor Tudor, ha preferito non rischiare. 

Difficile per il momento stabilire l’entità dell’infortunio e qundi prevedere i tempi di recupero, ma non è la prima volta in stagione che Thuram finisce ko. Dopo la sfida di Champions League contro il Villarreal il francese aveva infatti accusato un problema allo stesso polpaccio. 

Difficile, a oggi, immaginare il suo impiego nella sfida contro la Cremonese, in programma sabato 1 novembre allo Zini, e la sua presenza è da considerarsi a rischio anche per la quarta giornata di Champions League, quando la Juventus ospiterà, martedì 4 novembre, lo Sporting Lisbona. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20.7 ° C
22.4 °
20.1 °
63 %
2.2kmh
40 %
Mer
20 °
Gio
19 °
Ven
22 °
Sab
21 °
Dom
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1934)ultimora (1496)vid (193)sport (66)tec (48)Lav (39)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati