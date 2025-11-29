9.1 C
Firenze
sabato 29 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Juventus, infortunio per Vlahovic: “Mi sono fatto molto male”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Infortunio per Dusan Vlahovic in Juventus-Cagliari. Oggi, sabato 29 novembre, l’attaccante serbo si è fermato al 30′ del primo tempo a causa di un problema muscolare alla coscia accusato durante una conclusione verso la porta avversaria. Vlahovic, che arrivava da un altro problema muscolare, ha chiesto subito il cambio ed è uscito dal campo con la maglietta sul viso, in lacrime. 

Arrivato in panchina ha detto a Spalletti: “Mister, mi sono fatto molto male”, come rivelato dai bordocampisti di Dazn. Sensazioni molto negative quindi per l’infortunio di Vlahovic, con l’allenatore della Juventus che ha inserito al suo posto Jonathan David, reduce dal gol decisivo in Champions League contro il Bodo. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.1 ° C
10.5 °
7.8 °
49 %
0.5kmh
63 %
Sab
9 °
Dom
11 °
Lun
12 °
Mar
10 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1424)ultimora (1337)demografica (45)sport (42)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati