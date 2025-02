Juventus-Inter 1-0, Conceicao stende i nerazzurri: Napoli resta primo

(Adnkronos) – Un gol di Conceicao basta alla Juventus di Thiago Motta per vincere il Derby d’Italia con l’Inter 1-0 e volare al quarto posto in classifica, agganciando la Lazio a 46 punti. I nerazzurri invece, dopo il pari del Napoli, non riescono ad approfittarne e restano a -2 dalla squadra di Conte capolista. Per la sfida dello Stadium Thiago Motta sceglie Di Gregorio in porta, Weah e Savona esterni, con Veiga al centro della difesa insieme a Gatti. A centrocampo dal 1′ Thuram con Koopmeiners e McKennie, e in avanti Kolo Muani con Conceicao e Nico Gonzalez sulle fasce. Inzaghi risponde con Taremi in coppia con Lautaro, viste le condizioni precarie di Thuram, Dumfries e Dimarco come quinti di centrocampo, Acerbi al centro della difesa a tre con Pavard e Bastoni. Gara aperta tra le due squadre che vogliono vincere. Al 3′ palla persa di Acerbi, con McKennie che serve Nico Gonzalez che calcia alto da buona posizione. Al 12′ risponde l’Inter con un lancio di Bastoni per Barella che stoppa e calcia ma manda alto, anche se l’azione è fermata per fuorigioco. Al 19′ ancora nerazzurri pericolosi. Ancora protagonista Barella che arriva dal limite ma scivola e ne esce una conclusione sporca che si trasforma in assist per Taremi che prova una rovesciata sulla quale è reattivo Di Gregorio. Sul proseguo dell’azione, cross di Lautaro per Dumfries che di testa spreca una grande occasione mandando alto. La Juve si riaffaccia in avanti al 22′ con un diagonale velenoso di Nico Gonzalez che Sommer respinge, poi sul recupero di Barella la palla arriva a Conceicao che cerca il primo palo, ma è ancora pronto il portiere svizzero che manda in angolo. La squadra di Thiago Motta continua a spingere e al 33′ arriva la conclusione di prima intenzione di Kolo Muani da buona posizione, ma una leggera deviazione salva Sommer. Nel finale di tempo la squadra di Inzaghi si rende di nuovo pericolosa, al 35′ con Lautaro che non sfrutta il cross basso di Dumfires mentre al 44′ è lo stesso difensore esterno ad involarsi in area e calciare di potenza, trovando però solo il palo. Ad inizio ripresa Juve più intraprendente e al 49′ ci prova Veiga sugli sviluppi di un corner ma la conclusione è troppo centrale. Al 50′ ancora pericoloso Conceicao, ma il tiro del portoghese è debole sul primo palo con Kolo Muani che chiedeva la sfera sul secondo. Grande determinazione sulle seconde palle per la Juventus con un un intenso pressing alto, mentre l’Inter fatica ad uscire. Le squadre con il passare dei minuti si allungano e si aprono spazi e al 58′ un contropiede della Juventus, tre contro uno vede Dimarco arrivare per primo sul pallone e spazzare. Al 61′ ripartenza nerazzurra con Taremi ma è perfetta la chiusura di Weah al limite dell’area. Inzaghi capisce le difficoltà della squadra e cambia inserendo Thuram, Carlos Augusto e Zalewski, mentre Thiago Motta fa entrare Cambiaso. Il polacco ex Roma è subito pericoloso, prima entra in area ma perde il tempo per la conclusione e poi serve un bel pallone a Lautaro in area che cicca la conclusione. Poi al 69′ Thuram recupera, serve Dumfries che calcia di prima intenzione ma Di Gregorio devia sul palo. Azione poi fermata per il fallo iniziale della punta nerazzurra. Ritmi sempre alti con i bianconeri che si rendono pericolosi con Koopmeiners che di testa cerca il secondo palo, ma la palla finisce al lato. Al 74′ la Juve passa in vantaggio: numero di Kolo Muani in area che cerca di liberarsi prima con una veronica poi con un tocco di fino e palla che arriva a Conceicao che in diagonale batte Sommer per l’1-0. L’Inter sbanda e rischia di subire il raddoppio al 76′ ma Dumfries è bravo a salvare sulla linea il destro di Koopmeiners, a Sommer battuto. La squadra di Inzaghi vuole evitare il ko e si getta in avanti e all’85’ cross di Zalewski per il colpo di testa di Thuram che manda alto. Tanti spazi in cui la Juve si insinua con Kolo Muani che al 92′ calcia dal limite ma Sommer manda in angolo. L’Inter ci prova fino al termine con Thuram che cerca il gol spettacolare ma manda sopra la traversa. Non c’è più tempo e l’Inter perde un’occasione importante per il sorpasso in vetta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)