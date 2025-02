Juventus-Psv Eindhoven: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Champions League. I bianoneri affrontano l’andata dei playoff oggi, martedì 11 febbraio, e sfidano il Psv Eindhoven all’Allianz Stadium. La squadra di Motta ha chiuso la prima fase del torneo al 20esimo posto, mentre gli olandesi sono arrivati 14esimi. La sfida tra Juventus e Psv Eindhoven è in programma oggi, martedì 11 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta

Psv Eindhoven (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. All. Bosz Juventus-Psv Eindhoven sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull’app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)