Juventus-Reggiana 2-2, il tifo bianconero si accende: “Giocavamo contro il Real?”

(Adnkronos) – Il pari per 2-2 tra Juventus e Reggiana in amichevole delude i tifosi bianconeri sui social. Tanti sostenitori della squadra di Igor Tudor hanno criticato, su X, l’atteggiamento del gruppo. Dai gol incassati alla mancanza di gioco e personalità messa in campo, nonostante il test di inizio agosto, le osservazioni non sono mancate. Qualcuno ha ironizzato per esempio sulla caratura dell’avversario: “Giocavamo contro il Real?”. Altri, invece, usano toni più morbidi: “Fare un post dopo la prima sgambata del 2 agosto mi sembra eccessivo”. Il sentimento dominante dei tifosi della Juve resta comunque il malcontento, anche in virtù di una sessione di calciomercato non ancora decollata: “Se una squadra è forte, è forte e vince pure le amichevoli estive, mattina, sera, notte e dopo l’ammazzacaffè. Basta alibi, abbiamo come sempre una squadra mediocre”. Qualcun altro ammorbidisce la questione: “Parliamo di calcio d’agosto e serve tempo. L’unica cosa che si nota è la mancanza di un centrocampista di livello. Per il resto, miglioreremo”. E ancora: “Prima gara stagionale con ritmi da prima gara stagionale. Inutile fare analisi. Il problema sono le innumerevoli partite dell’anno scorso e degli anni precedenti, giocate allo stesso ritmo di oggi”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)