17.2 C
Firenze
mercoledì 29 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Juventus, Spalletti sarà nuovo allenatore: oggi la firma

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus. Secondo le ultime news riportate da SkySport, l’ex tecnico, tra le altre, di Napoli e Nazionale, firmerà oggi, mercoledì 29 ottobre, il contratto che lo legherà ai bianconeri. L’accordo è stato trovato fino al prossimo giugno, con opzione di rinnovo automatico per una stagione in caso di qualificazione alla prossima edizione di Champions League. 

Sarà quindi Spalletti a succedere a Igor Tudor, esonerato dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, 1-0 firmato Basic. L’affondo decisivo nella trattativa è arrivato nella serata di ieri, con Comolli che ha deciso di puntare sull’ex ct dell’Italia per risollevare una stagione fin qui deludente che vede la Juventus, in campo oggi contro l’Udinese con il tecnico della Next Gen Massimo Brambilla in panchina, all’ottavo posto con 12 punti. 

Sulla possibilità di diventare il nuovo allenatore della Vecchia Signora, Spalletti ora aveva ‘dribblato’ abilmente la domanda: “Incontro con la Juventus? Pensavo che qui si parlasse di uno spot… Se devo dire qualcosa della Juventus lo faccio volentieri in favore di Tudor. A me è sembrata una persona seria, un uomo vero fatto di valori”, aveva detto al microfono di Sky Sport, aggiungendo: “Sicuramente sarà fortunato quello che lo sostituirà”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
17.2 ° C
19.1 °
15.5 °
82 %
0.9kmh
87 %
Mer
20 °
Gio
19 °
Ven
22 °
Sab
21 °
Dom
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1899)ultimora (1465)vid (193)sport (64)tec (48)Lav (39)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati