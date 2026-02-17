10.2 C
Firenze
martedì 17 Febbraio 2026
Juventus, tegola per Spalletti: infortunio per Bremer con il Galatasaray

(Adnkronos) –
Infortunio per Bremer. Oggi, martedì 17 febbraio, il difensore brasiliano ha accusato un problema fisico nel corso del primo tempo della sfida di Istanbul contro il Galatasaray, valida per l’andata dei playoff di Champions League. Bremer ha iniziato a sentire un dolore alla gamba a metà della prima frazione, pochi minuti prima del secondo gol di Koopmeiners, che al 32′ ha fissato il risultato sul 2-1. 

Il giocatore è stato accompagnato fuori dal campo e visitato dallo staff medico, con Gatti richiamato dalla panchina. Bremer però ha fatto sapere di voler stringere i denti ed è rientrato in campo, giocando ancora qualche finito. Poco dopo però ha alzato bandiera bianca e Spalletti ha effettuato il cambio per evitare guai peggiori. 

 

