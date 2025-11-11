15.1 C
Juventus, Tether entra nel CdA. Comolli: “Aperti a dialogo e ad ascoltare proposte”

(Adnkronos) – “Qualsiasi sia il socio, siamo aperti alla collaborazione e ai suggerimenti, serve un dialogo positivo”. Ad affermarlo il nuovo amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli interpellato, nel giorno della sua nomina a ceo del club bianconero, sui rapporti nel nuovo consiglio di amministrazione all’indomani della nomina, nell’assemblea di venerdì del consigliere Francesco Garino, in rappresentanza del socio di minoranza, Tether. 

“Sono molto contento di poter collaborare con loro e ascolterò ogni loro proposta e suggerimento. Dobbiamo ascoltare qualsiasi opinione dei soci di minoranza, ho messo da parte le cose negative e ho avuto un approccio positivo”, ha aggiunto. 

 

