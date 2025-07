Juventus, tutto su Hjulmand: sì del centrocampista, ostacolo Sporting

(Adnkronos) –

La Juventus vuole Morten Hjulmand, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, venerdì 18 luglio. Il centrocampista danese dello Sporting Lisbona, sbocciato nel Lecce dopo essere stato scoperto da Pantaleo Corvino, è il primo obiettivo per la regia bianconera. Tudor ha chiesto alla dirigenza un innesto di qualità a centrocampo, un giocatore che sappia dettare i ritmi ma che abbia la personalità per portare il pallone e guidare i compagni, pur rimanendo attento alla fase difensiva. Caratteristiche che la Juventus ha individuato proprio in Hjulmand, giocatore che lo scorso anno ha vinto la Liga portoghese con lo Sporting, di cui è diventato capitano dopo essersi trasferito a Lisbona nell’estate del 2023 per circa 20 milioni di euro. I contatti con il giocatore sono iniziati nei giorni scorsi e continuati nelle ultime ore, fino al sì di Hjulmand, che ha trovato un principio di accordo con il club bianconero. Il vero ostacolo nella trattativa è rappresentato dalle, altissime, richieste dello Sporting Lisbona. Per cedere il suo regista il club portoghese chiede infatti circa 50 milioni di euro, una cifra monstre che la Juventus, in questa fase, non può permettersi di spendere. Le cose potrebbero cambiare in caso di cessione, con giocatori come Mbangula, ma anche Dusan Vlahovic, nella lista dei cedibili. Da loro potrebbe arrivare il tesoretto per lanciare l’assalto a Hjulmand. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)