Juventus, Vlahovic si opera? La decisione dopo l’infortunio

Dusan Vlahovic si opera? L’attaccante della Juventus è alle prese con l’infortunio rimediato nell’ultima giornata di Serie A contro il Cagliari, partita vinta per 2-1 dai bianconeri ma segnata dal ko del serbo. Gli esami strumentali hanno evidenziato una “lesione di alto grado” all’adduttore sinistro, problema che terrà Vlahovic lontano dai campi per diversi mesi, con il giocatore che potrebbe decidere di operarsi per provare ad accorciare i tempi di recupero. La sua decisione potrebbe inoltre cambiare i piani della Juventus sul mercato.

A comunicare l’entità del problema di Vlahovic è stata la stessa Juventus con una nota sui propri canali ufficiali: “In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus-Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il Jmedical”.

“Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”.

“Per quanto riguarda i tempi precisi bisogna parlare con i medici, perché sono loro che sanno le cose. Credo che 2/3 mesi fuori possano essere sufficienti”, ha detto l’allenatore bianconero Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro l’Udinese. “Il calcio in generale è un pallone che gira e crea occasioni di continuo. Ora è questione di coglierle e saperle vedere, perciò è possibile tutto ma io preferivo averlo a disposizione, perché era molto dentro alla squadra”, ha aggiunto Spalletti.

L’appuntamento è quindi fissato per il 2026, con l’infortunio che terrà Vlahovic fuori dai campi almeno fino al prossimo febbraio, ma c’è il rischio che i tempi si possano allungare fino a marzo.

L’infortunio di Vlahovic apre inevitabili considerazioni di calciomercato. Il centravanti serbo, come detto, ha il contratto in scadenza proprio nel 2026 e da gennaio sarà libero di firmare per un altro club. Un motivo in più, per la dirigenza bianconera, per cercare un attaccante, specialemente considerando le difficoltà di adattamento riscontrate dai due acquisti estivi.

Sia Jonathan David, arrivato da svincolato dal Lipsia, che Lois Openda, in prestito dal Lipsia, non sono riusciti a incidere in questo inizio di stagione. Il canadese è tornato al gol in Champions League contro il Bodo dopo che l’unico gol in bianconero era arrivato alla prima giornata, mentre il francese ha collezionato una sola rete, anche in questo caso nella trasferta in Norvegia.

Probabile quindi che la Juventus possa pensare a inserire un’altra punta, anche se appare difficile che il club possa lasciarsi andare a un investimento importante a gennaio. La pista più semplice porta quindi a un prestito, magari con un’opzione di riscatto da esercitare a giugno.

