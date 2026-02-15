10.2 C
Firenze
domenica 15 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Kalulu espulso in Inter-Juve, Chivu difende arbitro: “Tocco c’è, mani bisogna tenerle in tasca”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Cristian Chivu ‘difende’ l’espulsione di Pierre Kalulu. L’allenatore dell’Inter ha vinto il derby d’Italia contro la Juventus, valido per la 25esima giornata di Serie A, per 3-2 dopo una partita fortemente condizionata dal cartellino rosso sventolato al difensore francese, che al 42′ ha lasciato i suoi compagni in dieci per doppia ammonizione dopo un presunto contatto con Bastoni. 

Le immagini però hanno mostrato come non ci sia stato alcun contatto tra i due, con il difensore dell’Inter che si è lasciato cadere, volando a terra appena ha visto l’avversario avvicinarsi. Tutti o quasi sono stati concordi nel condannare l’operato dell’arbitro La Penna, tranne Chivu. “Per me è un tocco leggero, ma è sempre un tocco”, ha detto l’allenatore dell’Inter nel post partuta.  

“Quando abbiamo subito noi torti leggeri ho insegnato ai miei giocatori a non mettere in difficoltà l’arbitro. È una sua decisione. Kalulu ha tutta l’esperienza necessaria e sa che in certe circostanze le mani bisogna tenerle a casa”, ha continuato, “con un giallo sulle spalle io non avrei messo le mani addosso ad un avversario, soprattutto se anticipato e con un possibile contropiede aperto”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.2 ° C
11.2 °
8.4 °
57 %
1.8kmh
100 %
Dom
13 °
Lun
10 °
Mar
14 °
Mer
10 °
Gio
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1410)ultimora (1237)sport (72)Eurofocus (54)demografica (47)carabinieri (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati