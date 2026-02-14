10.5 C
Kalulu espulso in Inter-Juve, furia Spalletti contro La Penna

(Adnkronos) –
Furia Spalletti in Inter-Juventus. Oggi, sabato 14 febbraio, i nerazzurri hanno battuto i bianconeri a San Siro per 3-2, nel big match della 25esima giornata di Serie A. La partita è stata fortemente condizionata dall’espulsione, per doppia ammonizione, di Kalulu al 42′, contestatissima sia dal difensore francese che dal tecnico bianconero, che a fine primo tempo è andato a lamentarsi direttamente con l’arbitro La Penna. Kalulu ha rimediato la seconda ammonizione per un’evidente simulazione di Bastoni che fa espellere l’avversario e esulta come se avesse segnato un gol. 

Un video che arriva dagli spalti di San Siro mostra Spalletti infuriato per la decisione del direttore di gara urlare: “Ci hai rovinato la partita”, spalleggiato dalla dirigenza della Juventus. Giorgio Chiellini grida: “Non esiste una cosa del genere”, e anche Damien Comolli si scaglia contro La Penna, tanto da essere spinto a forza via nel tunnel dallo stesso Spalletti. 

 

© Riproduzione riservata

