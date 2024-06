Kanye West a Mosca. Un super concerto per Putin? “Fake news”

(Adnkronos) – Kanye West è a Mosca e la Russia va in tilt. Il rapper americano arriva nella capitale russa e inizia il tam-tam: "Kanye si esibirà in concerto allo stadio Luzhniki", annuncia la producer Yana Rudkovskaya. La notizia ha contorni misteriosi: quando è in programma il concerto? Tra tre giorni, forse una settimana, non si sa. Forse l'8 luglio, magari con Vladimir Putin nel parterre. Intanto, online compaiono in vendita biglietti a cifre astronomiche. Non c'è nessuna data, ma non importa: c'è la corsa ad aggiudicarsi il tagliando. La notizia diventa un argomento sensibile anche per l'agenzia Tass, che deve intervenire per arginare le fake news. Kanye West è a Mosca, sì. E' in visita privata ed è in compagnia dello stilista Gosha Rubchinsky. L'agenzia Ria Novosti ha individuato il ristorante in cui il rapper pranza con lo stilista: fuori, decine di persone in attesa di un''apparizione'. Il concerto, però, è un'invenzione totale: allo stadio Luzhniki, un impianto da 80mila posti, non ne sanno nulla. L'ente che gestisce gli eventi nello stadio fa calare il sipario: Kanye non terrà nessun concerto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)