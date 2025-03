Kate Middleton, niente scatto con i figli dopo la foto ritoccata: la principessa sceglie un video e stavolta non è falso

(Adnkronos) – E’ necessario “nutrire il nostro io interiore”. Lo ribadisce Kate Middleton, che, in occasione della Festa della Mamma, che nel Regno Unito ricorreva ieri, ha sottolineato il rapporto della sua famiglia con la natura, che descrive come un “santuario”. Il messaggio della principessa di Galles è stato accompagnato da un videoclip che mostra una serie di paesaggi meravigliosi come spiagge, campi e boschi. Inevitabilmente, la memoria di chi ha visto il filmato della moglie di William non può che correre a ciò che accadeva, di questi tempi, lo scorso anno, quando, dopo la diagnosi di cancro, erano rare le apparizioni pubbliche di Kate. In occasione del Mothering Sunday 2024, la principessa pubblicò una foto di famiglia, seguita dal messaggio: “Grazie per i vostri cari auguri e il vostro sostegno continuo negli ultimi due mesi. Buona Festa della Mamma a tutti”. Peccato che il pubblico si accorse immediatamente che nella immagine di Kate, seduta su una sedia e circondata da Charlotte, Louis e George, tutti sorridenti, qualcosa non andasse. Nella foto di un anno fa, alcuni vistosi dettagli, come la mano sinistra della principessa Charlotte, che non era allineata rispetto al braccio e alla posizione, o le caratteristiche della manica del maglione, lasciarono ritenere che la foto fosse stata ritoccata. La cosa alimentò i dubbi sulla salute di Kate, che alla fine si scusò, assumendosi la responsabilità per un “errore di editing”. Tornando all’incontestabile video di ieri, ora che la principessa di Galles ha ormai terminato il trattamento chemioterapico preventivo e ha recentemente dichiarato di essere in remissione con la sua malattia, Kate afferma che “nell’ultimo anno, la natura è stata il nostro santuario. In questa festa della mamma, celebriamo Madre Natura e riconosciamo come il nostro legame con il mondo naturale può aiutare non solo a nutrire il nostro io interiore, ma anche a ricordarci il ruolo che svolgiamo nel ricco arazzo della vita”. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)