Kate Middleton riappare in pubblico, in chiesa con William

La principessa Kate è apparsa oggi in pubblico, per la prima volta da quando ha annunciato di aver completato la chemioterapia. La principessa del Galles si è recata oggi in chiesa, nei pressi della tenuta reale di Balmoral, insieme al marito William, al re Carlo ed alla Regina Camilla. Lo scorso 9 settembre, Kate ha rivelato, con un videomessaggio, di aver completato la chemioterapia sei mesi dopo aver annunciato la sua malattia. Spiegando che il cammino verso la piena guarigione sarà lungo, la principessa annunciava l'intenzione di riprendere alcuni dei suoi impegni pubblici.