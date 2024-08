Kate torna in chiesa, è la prima volta dopo diagnosi tumore

(Adnkronos) – La principessa del Galles Kate Middleton è tornata per la prima volta in chiesa a Crathie Kirk, in Scozia, da quando ha rivelato la sua diagnosi di tumore a marzo. Accompagnata dal marito William che ha guidato l’auto, kate è apparsa sorridente mentre arrivava alla messa domenicale. Presenti alla funzione anche re Carlo e la regina Camilla, il duca e la duchessa di Edimburgo insieme al figlio e a Tim Lawrence. L’ultima apparizione pubblica di Kate è stata alla finale di Wimbledon, ma ha partecipato anche al Trooping the Colour. In chiesa, la principessa ha indossato lo stesso cappello di feltro di lana marrone scuro con piume che aveva l’anno scorso per la funzione religiosa della domenica. Il Daily Mail spiega che si tratta di un cappello di Hicks & Brown venduto al dettaglio a 99 sterline, circa 117 euro. Un modello che è disponibile in vari altri colori, come cammello, rosa antico e marrone. Re Carlo, 75 anni, e Camilla, 76 anni, indossavano invece abiti in tartan scozzese. La regina ha optato per un blazer verde brillante, impreziosito da dettagli rossi sul colletto e sui bottoni, abbinato a un cappello coordinato. Il re ha invece sfoggiato un kilt e una giacca grigio tenue. Edward e sua moglie Sophie indossavano eleganti completi beige, perfetti per la fine dell’estate. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)