Katy Perry, incidente durante il concerto: la cantante perde l’equilibrio mentre vola sul pubblico

(Adnkronos) –

Paura per Katy Perry. La popstar statunitense ha rischiato di cadere da una scenografica farfalla gigante sospesa sopra il pubblico l’esibizione di ‘Roar’. L’incidente è avvenuto durante il suo concerto a San Francisco, quando il problema tecnico ha fatto perdere quota all’enorme struttura scenica. Secondo quanto riportato dai presenti, i cavi che sorreggevano l’enorme animale avrebbero ceduto temporaneamente, facendo perdere l’equilibrio alla cantante statunitense. Le immagini sono rapidamente diventate virali sui social e mostrano il momento in cui Katy Perry ha interrotto l’esibizione per qualche secondo, visibilmente spaventata, prima di accertarsi che fosse tutto sotto controllo. Fortunatamente si è trattato solo di un grande spavento. Dopo alcuni istanti di tensione, Perry ha ripreso lo show senza ulteriori intoppi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)