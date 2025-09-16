19.8 C
Firenze
martedì 16 Settembre 2025
Katz: “Gaza sta bruciando, usiamo pugno di ferro e non torniamo indietro”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Gaza sta bruciando” e “le Idf stanno colpendo le infrastrutture terroristiche con il pugno di ferro”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz dopo che nella notte è iniziata l’operazione militare per occupare Gaza City. “I soldati dell’Idf stanno combattendo eroicamente per creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas”, ha aggiunto Katz. “Non cederemo né torneremo indietro finché la missione non sarà completata”, ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

