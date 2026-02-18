Kelly, insulti razzisti dopo Galataray-Juve: il post del giocatore

(Adnkronos) – Insulti razzisti a Lloyd Kelly dopo la sconfitta della Juventus sul campo del Galatasaray in Champions League. Il difensore britannico, sul suo profilo Instagram, ha denunciato le offese che gli sono state rivolte dopo il match giocato a Istanbul e perso 5-2 dai bianconeri. Kelly, come tutti i compagni di squadra, è stato protagonista di una prestazione negativa. “Le critiche ci sono sempre nella vita e nello sport, le ho sempre accettate. Tutti hanno diritto ad un’opinione ma non posso accettare questo”, scrive il calciatore pubblicando lo screenshot del messaggio inviato da un utente: “Torna allo zoo”. “Le parole e le azioni hanno un significato e anche conseguenze”, conclude Kelly, preannunciando azioni legali.

