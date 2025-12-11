11.7 C
Kelly Osbourne contro gli hater: "Basta body shaming, è disgustoso"

(Adnkronos) –
Kelly Osbourne sbotta contro gli hater che sui social, ormai da settimane, commentano in modo offensivo il suo aspetto fisico e la drastica perdita di peso. La figlia di Ozzy, il musicista morto lo scorso 22 luglio all’età di 76 anni per un infarto miocardico, ha chiesto rispetto in un video sfogo condiviso su Instagram.  

“È disgustoso e ne ho abbastanza”, ha detto senza filtri, rivolgendosi a chi l’ha accusata di essersi affidata al farmaco ozempic per dimagrire. “La mia vita è distrutta al momento, non capisco cosa la gente si aspetti da me. Sono sempre onesta con i miei follower. Non capisco perché dovrei mostrare entusiasmo per la vita quando al momento non è così”.  

Kelly ha denunciato il bullismo subito online negli ultimi mesi: “Non è corretto, è malato”. E ha esortato gli utenti a non paragonare il suo volto attuale a quello di 20 anni fa: “Il viso cambia, fatevene una ragione”. A ferirla, aggiunge, è il fatto che la maggior parte dei commenti arriva da donne: “È devastante”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

