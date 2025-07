Kelly Osbourne e il post per papà Ozzy: “Ho perso il mio migliore amico”

(Adnkronos) – “Sono infelice e mi sento triste. Ho perso il migliore amico che abbia mai avuto”. Kelly Osbourne, la figlia di Ozzy Osbourne, rompe il silenzio dopo la morte del padre, il frontman dei Black

Sabbath, scomparso il 22 luglio scorso a 76 anni. Con una storia pubblicata su Instagram, accompagnata da un cuore spezzato, la 40enne parla per la prima volta della perdita del papà. L’ultima apparizione sui social di Kelly risale a 48 ore prima della morte di Ozzy, quando lo aveva immortalato in un video girato a Welders House, la casa di campagna degli Osbourne nel Buckinghamshire. Nel breve filmato, Ozzy appare seduto al tavolo davanti a un tablet, accanto al nipote Sidney mentre fanno colazione. Sguardo vispo, capelli raccolti e le cuffie calate sulla testa, sollecitato dalla figlia, il cantante dice solo “buongiorno” rivolgendosi alla telecamera. Kelly era legatissima al padre e all’indomani dal concerto d’addio dei Black Sabbath allo stadio Villa Park di Birmingham, ‘Back To The Beginning’, aveva condiviso un video del dietro le quinte nel quale il compagno Sid Wilson degli Slipknot, le chiede la mano davanti a Ozzy. La morte della leggenda del metal, avvenuta a soli 17 giorni dallo storico evento di Birmingham ha scosso l’intera comunità rock e metal. La famiglia di Ozzy, a partire dalla moglie Sharon, si è chiusa nel silenzio totale, chiedendo a tutti “di rispettare la privacy” in questo momento difficile. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)