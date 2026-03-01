11.8 C
Firenze
domenica 1 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Khamenei, vai all’inferno”: il messaggio della giornalista in Australia

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Rita Panahi, giornalista di origine iraniana e volto di Sky News Australia, non esita a mostrare la sua soddisfazione per la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio nell’attacco portato da Stati Uniti e Israele. Nella sua lingua d’origine, la giornalista chiude il proprio intervento con l”augurio’ speciale alla guida suprema iraniana. I colleghi in studio non colgono il significato delle parole ma, evidentemente, intuiscono: “Non avrei saputo dirlo meglio” 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
11.8 ° C
12.7 °
10.8 °
60 %
1kmh
20 %
Dom
11 °
Lun
17 °
Mar
19 °
Mer
16 °
Gio
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1486)ultimora (1344)sport (68)Eurofocus (45)demografica (29)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati