Kherson, media russi: “Droni ucraini su hotel: 24 morti e 50 feriti”

(Adnkronos) – E’ di almeno ventiquattro morti e una cinquantina di feriti il bilancio di un attacco in un bar e in un hotel nella regione di Kherson. A riferire la denuncia del governatore Volodymyr Saldo è l’agenzia russa Tass. “Tre droni hanno colpito un bar e un hotel sulla costa del Mar Nero” ha detto Saldo che ipotizza anche che uno dei velivoli senza conducente portasse una miscela esplosiva. “Si è trattato di un attacco sui civili che stavano festeggiando il Capodanno”.

Secondo quanto riferito, l’incendio è stato spento soltanto nelle prime ore del mattino. “Ora i medici stanno cercando di salvare i feriti” conclude.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia sta portando avanti la guerra, durata quasi quattro anni, “fino al nuovo anno”, con oltre 200 droni lanciati contro l’Ucraina, prendendo di mira principalmente le infrastrutture energetiche.

“La Russia ha deliberatamente portato la guerra nel nuovo anno, lanciando più di duecento droni d’attacco contro l’Ucraina durante la notte”, ha detto Zelensky sui social media, aggiungendo che “gli obiettivi erano le nostre infrastrutture energetiche”.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che Mosca ha prove a sostegno dell’affermazione del capo della diplomazia russa Sergei Lavrov secondo cui un drone ucraino lanciato lunedì fosse diretto alla residenza del leader del Cremlino Vladimir Putin a Novgorod. Secondo il ministero, “i materiali saranno inviati agli americani attraverso canali consolidati”. L’Ucraina ha smentito queste affermazioni all’inizio di questa settimana.

Secondo la Cia, Kiev non stava prendendo di mira una residenza di Putin. Il capo della Casa Bianca è stato informato dal direttore della Cia John Ratcliffe della valutazione che in questo modo smentisce le affermazioni del leader russo al presidente Donald Trump in una telefonata di lunedì.

La Russia aveva pubblicamente sollevato accuse secondo cui l’Ucraina avrebbe tentato di colpire la casa di Putin lunedì, e Trump aveva dichiarato ai giornalisti che Putin glielo aveva riferito per telefono. Il presidente si era detto turbato dall’azione segnalata, apparentemente credendo al leader russo, nonostante l’Ucraina negasse strenuamente di essere dietro a un simile attacco. “Non mi piace. Non va bene”, aveva detto Trump, descrivendosi “molto arrabbiato”. Aveva ammesso che era “possibile” che l’accusa fosse falsa e che un simile attacco non si fosse verificato e poi aveva aggiunto: “Ma il presidente Putin mi ha detto stamattina che è successo”.

