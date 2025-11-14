12 C
Firenze
venerdì 14 Novembre 2025
Kiev sotto attacco nella notte, centinaia di droni e missili sulla capitale

(Adnkronos) – Dopo il massiccio attacco della Russia alla capitale ucraina Kiev della notte scorsa, “i nostri servizi d’emergenza sono al lavoro sui luoghi degli attacchi russi. Un attacco malvagio”. Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che accusa la Russia di aver lanciato “circa 430 droni e 18 missili”.  

“Sappiamo di decine di feriti, anche bambini e una donna incinta. Purtroppo quattro persone sono state uccise”, aggiunge, aggiornando ancora il bilancio di quello che definisce un “attacco deliberatamente calcolato” con l’obiettivo di “causare il maggior danno possibile per le persone e le infrastrutture civili”. 

“Solo a Kiev decine di edifici residenziali risultano danneggiati” e “l’ambasciata dell’Azerbaigian è stata colpita dai pezzi di un missile Iskander”, continua Zelensky. 

L’obiettivo principale dell’attacco “era la capitale Kiev e attacchi hanno colpito anche le regioni di Kiev, Kharkiv e Odessa”, aggiunge il leader ucraino, riferendo di prime notizie secondo cui “i russi hanno usato un missile Zircon stamani contro la regione di Sumy”. 

“E’ in corso – aggiunge Zelensky – un grande lavoro con i partner per rafforzare la nostra difesa aerea, ma non è abbastanza. Abbiamo bisogno di rinforzi con sistemi aggiuntivi e missili intercettori. Europa e Stati Uniti possono aiutare. Contiamo su decisioni reali”.  

“L’Ucraina risponde a questi attacchi con forza a lungo raggio e il mondo deve fermare questi attacchi alla vita con le sanzioni”, insiste. “La Russia è ancora in grado di vendere petrolio – incalza – Tutto questo deve finire”.  

 

