mercoledì 17 Settembre 2025
Killer Villa Pamphili, nuova ordinanza per Kaufmann: contestato anche omicidio Anastasia

(Adnkronos) – C’è una nuova ordinanza per Francis Kaufmann, detenuto nel carcere di Rebibbia dopo essere stato estradato dalla Grecia per l’omicidio della figlia Andromeda trovata senza vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili a Roma insieme alla madre Anastasia Trofimova. Ora all’americano viene contestato, dopo gli accertamenti seguiti all’autopsia che hanno fatto emergere la morte per soffocamento, anche l’omicidio aggravato della compagna Anastasia. La nuova ordinanza di custodia cautelare, che ha accolto la richiesta dei pm coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, verrà notificata alla Grecia, dove l’uomo era stato rintracciato diversi giorni dopo il ritrovamento dei corpi, chiedendo di estendere il Mae, mandato di arresto europeo, anche per quest’ultima accusa.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

