mercoledì 3 Settembre 2025
Kim e la stretta di mano al presidente del Parlamento sudcoreano, il racconto

(Adnkronos) – Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un ha stretto la mano al presidente del Parlamento sudcoreano U Won-sik prima di partecipare alla parata militare a Pechino per commemorare gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Lo riporta l’agenzia di stampa sudcoreana Newsis precisando che, durante la parata, i due erano però seduti lontani. “Secondo le informazioni fornite dall’ufficio del presidente della Camera, Woo Won-sik e Kim Jong-un si sono salutati prima della parata. Sono saliti insieme sugli spalti di Piazza Tienanmen, ma durante la parata si sono seduti su lati opposti”, ha riferito Newsis. Secondo l’agenzia, il presidente del parlamento di Seul è anche riuscito a comunicare brevemente con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Wu Won-sik ha chiesto a Putin di “mostrare interesse per oltre le 130 aziende sudcoreane che operano in Russia”, ha riferito Newsis. Wu Won-sik ha invitato il presidente cinese Xi Jinping a partecipare al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) che si terrà nella città sudcoreana di Gyeongju dal 31 ottobre al primo novembre. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

