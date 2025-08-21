21.3 C
Kirghizistan, tragedia sul Pik Pobeda: “Morto alpinista italiano”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Un alpinista italiano ha perso la vita sul Pik Pobeda (7.439 m), anche noto come Picco della Vittoria, la vetta più alta della catena del Tian Shan, al confine tra Kirghizistan e Cina. La notizia è stata data dai media kirghisi e riportata da ‘Lo Scarpone’, il portale del Club Alpino Italiano. L’incidente fatale sarebbe accaduto nei giorni scorsi. Non sono note le generalità dell’alpinista.  Secondo le prime ricostruzioni, l’alpinista italiano sarebbe deceduto nel tentato di aiutare la collega alpinista russa Natalia Nagovitsyna, 47 anni, bloccata da sette giorni con una gamba rotta a quota 7mila metri sul Pobeda Peak. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

