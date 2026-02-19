11.6 C
Klaus Davi, malore nella notte a Roma: “Forte affaticamento fisico”

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Malore nella notte in un hotel romano per Klaus Davi. Il giornalista, come rende noto lui stesso attraverso una nota, si è sentito male nella nottata di ieri mentre pernottava all’hotel Clodio, situato in prossimità di via Teulada. Davi, a quanto si legge nel comunicato, si trovava lì perché l’albergo è in prossimità degli studi della trasmissione ‘Agorà’ condotto da Roberto Inciocchi, dove il giornalista avrebbe dovuto partecipare questa mattina. Dai successivi controlli medici è stata diagnosticata “una condizione di forte affaticamento fisico”.  

Proprio pochi giorni fa il giornalista aveva realizzato un’intervista al boss Demetrio Latella, condannato all’ergastolo nel processo per l’omicidio e il sequestro di Cristina Mazzotti avvenuto in provincia di Como nel 1975, incalzandolo nella sua abitazione. L’intervista a Latella faceva seguito a un’altra, quella a Giuseppe Calabrò, detto “Dutturicchiu”, anch’egli condannato all’ergastolo per il processo Mazzotti. Un’intensa attività investigativa che si è incrementata nelle ultime settimane e che ha determinato “una condizione di spossatezza e di problemi di pressione molto forti”, già riscontrati in episodi analoghi accaduti in Calabria. Ora le condizioni di Davi “sono buone ma dovrà osservare qualche giorno di riposo”.
 

© Riproduzione riservata

