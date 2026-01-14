9.7 C
Firenze
mercoledì 14 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Kyrgios, show al ‘Million Dollar 1 Point Slam’: viene eliminato e spacca racchetta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Nick Kyrgios show al ‘Million Dollar 1 Point Slam’. A Melbourne, nel corso del torneo esibizione di scena oggi, mercoledì 14 gennaio, nella settimana che precede gli Australian Open e che mette in palio un premio da un milione di dollari australiani permettendo a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto, l’australiano ha superato il primo turno battendo il tennista amatoriale Yarwood con un gran passante di rovescio, salvo poi essere eliminato da Joanna Garland. 

La giocatrice taiwanese, numero 117 del mondo e che aveva già eliminato Alexander Zverev nello speciale torneo, ha servito sul rovescio di Kyrgios, che ha provato la risposta profonda ma senza trovare la riga di fondo campo. 

La reazione dell’australiano, eliminato quindi dal torneo, è stata eloquente: prima si è accovacciato sulle ginocchia e poi ha sbattuto la racchetta con violenza sul cemento di Melbourne, spaccandola, prima di andare a rete per complimentarsi con l’avversaria di giornata e chiudere con un sorriso la sua esibizione. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
9.7 ° C
11.4 °
8.4 °
74 %
0.7kmh
100 %
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (983)ultimora (890)Eurofocus (41)demografica (29)sport (23)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati