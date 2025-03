Kyrgios ‘usa’ Berrettini e attacca Sinner: “Lui il più sexy, anche senza Clostebol”

(Adnkronos) –

Nick Kyrgios torna all’attacco di Jannik Sinner. Il tennista australiano, impegnato nel Masters 1000 di Indian Wells, non ha perso occasione per continuare la sua personale crociata contro l’azzurro, inibito dai campi per tre mesi dopo l’accordo con la Wada per chiudere il caso Clostebol. Proprio il caso doping che ha riguardato Sinner rimane al centro dei pensieri, e dei tweet, di Kyrgios, che questa volta ha ‘sfruttato’ Matteo Berrettini per lanciare l’ennesima frecciata al numero uno del mondo. Berrettini è stato eletto, durante il NothingMajorShow, podcast condotto dai due ex tennisti americani John Isner e Sam Querrey, “tennista più sexy del circuito”, battendo in ‘finale’ Tommy Paul. Nei commenti del post Instagram dedicato al romano è spuntato il commento proprio di Kyrgios: “E per di più senza Clostebol!”. Le parole dell’australiano hanno scatenato ovviamente i tifosi di Sinner e non solo, che gli hanno consigliato, più o meno esplicitamente, di andare avanti e pensare, per una volta, soltanto al campo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)