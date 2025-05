L’11 novembre a Roma II edizione del Brand Journalism

(Adnkronos) – Come si riconosce oggi un contenuto credibile? Chi ha la responsabilità di costruire narrazioni trasparenti e accessibili? E quali competenze servono per orientarsi in un sistema in cui giornalismo, brand, creator e istituzioni comunicano in tempo reale, spesso sugli stessi canali? Il Brand Journalism Festival 2025 parte da queste domande e le mette al centro di un confronto aperto, alto e trasversale tra mondi professionali, istituzionali e accademici. L’11 novembre, a Roma, nella sede del Talent Garden,giornalisti, comunicatori, imprese, accademici e rappresentanti istituzionali si confronteranno sul ruolo pubblico dei contenuti, la loro influenza sociale e le trasformazioni in atto nel modo di informare, comunicare, raccontare e “raccontarsi”. Organizzato da Social Reporters, startup specializzata in Brand Journalism e Live Communication, guidata da Ilario Vallifuoco, Ceo dell’azienda, il Festival torna dopo una prima edizione che ha registrato oltre 600 partecipanti in presenza, con uno sviluppo tematico più ampio e un respiro ancora più interdisciplinare, con l’obiettivo di promuovere un ecosistema comunicativo più trasparente, formativo e partecipato. Un luogo di dialogo tra mondi apparentemente separati ma sempre più interconnessi: giornalismo, comunicazione aziendale, università, istituzioni, mondo dell’associazionismo. Un laboratorio culturale che, attraverso panel, indagini, testimonianze, vuole accompagnare la crescita di una nuova cultura dell’informazione e della comunicazione, sia pubblica che aziendale, in un’ottica sempre più etica e sostenibile ma soprattutto superando il confine che troppo spesso vede questi due mondi – il giornalismo da un lato e la comunicazione d’impresa dall’altro – come realtà a sé, apparentemente inconciliabili. Tra i focus dell’edizione 2025, la relazione tra mondo dell’informazione e opinione pubblica: il panel “Penso dunque voto” sarà arricchito da una ricerca esclusiva curata da Ipsos, che condurrà i partecipanti a una riflessione concreta su come le parole e le narrazioni incidano sulla costruzione dell’opinione e della realtà. “Il Brand Journalism Festival nasce da un’urgenza culturale e civile: rimettere al centro della comunicazione la responsabilità verso chi legge, ascolta, guarda. In un’epoca in cui tutti producono contenuti, il vero valore aggiunto è saper costruire senso, generare fiducia e alimentare una narrazione collettiva più consapevole. Questa seconda edizione è un passo avanti nella costruzione di uno spazio condiviso, dove professionisti, accademici e cittadini possano confrontarsi sul futuro del giornalismo, del mondo dell’informazione in generale e della comunicazione d’impresa”, commenta Ilario Vallifuoco. Tra gli ospiti, Giovanna Iannantuoni, presidente CRUI, Rettrice dell’ Università Bicocca e presidente di Musa Scarl, Vittorio Emanuele Parsi, Professore di Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica di Milano; Andrea Scavo, Direttore di Ipsos Public Affairs; Peter Gomez, Direttore de Il Fatto Quotidiano on line, Giulio Gambino, Fondatore e Direttore di The Post internazionale, Annalisa Cuzzocrea, Vicedirettrice de La Stampa; Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente del Financial Times. Tra i professionisti della comunicazione, Fernando Vacarini, Responsabile Media Relations, Corporate Reputation and Digital Pr Gruppo Unipol; Giulia Caramaschi, Responsabile Comunicazione Interna Gruppo Hera; Michele Rillo, Chief of Staff and External Affairs Director Iliad; Maurizio Decollanz, Direttore Marketing e Client Experience IBM Italia; Alessandra Cappello, Responsabile Internal Communication and Digital Workplace Gruppo Unipol. L’evento è patrocinato da Parlamento Europeo, Comune di Roma, World Energy Council Italia e Ferpi, ed è stato altresì richiesto ufficialmente il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca. Tra i partner istituzionali, la Commissione Europea. Per il secondo anno Unipol è main partner dell’evento, rinnovando il supporto sulle tematiche legate al giornalismo d’impresa. Altri partner del Bjf 2025 sono Ipsos, Iliad, Edison, Nestlé, Sara Assicurazioni, Gruppo Lactalis Italia, Gruppo Hera, Noacom. Media partner dell’edizione 2025: Adnkronos, Agenzia Dire, Fortune Italia, GreenMe, Il Fatto Quotidiano, Tpi. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)