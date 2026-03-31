11.7 C
Firenze
martedì 31 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La Bosnia ‘accusa’ l’Italia prima dello spareggio per il Mondiale: “Una spia mandata al nostro allenamento”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – ‘Scoppia’ il caso prima di Bosnia-Italia, finale playoff per i Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti, in programma oggi martedì 31 marzo a Zenica. Ieri, durante l’allenamento dei padroni di casa, la security della Bosnia ha ‘sorpreso’ un intruso a spiare l’allenamento. Cos’è successo? Un uomo in mimetica è stato ‘pizzicato’ a vedere la sessione della nazionale guidata dal ct Barbarez dopo i classici 15 minuti aperti al pubblico. Gli accertamenti hanno chiarito che si trattava di un soldato italiano in Bosnia per la missione coordinata dall’Unione Europea (Eufor) nei Balcani. La sua presenza, inevitabilmente, ha creato nuove polemiche sulla partita, dopo il caso dell’esultanza di Dimarco e altri azzurri al termine della semifinale tra i bosniaci e il Galles.  

I media bosniaci hanno subito cavalcato il caso, parlando di una spia mandata per studiare i loro schemi in vista dei playoff. I controlli hanno poi chiarito come l’uomo si sia trovato per caso a Butmir e abbia deciso di dare un occhio all’allenamento della vigilia, filmandolo solo per ricordo. La Bosnia ha poi mandato una nota all’Eufor, che ha chiarito l’assoluta casualità della vicenda. E, ovviamente, l’estraneità della Federazione italiana.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
11.7 ° C
12.3 °
11 °
44 %
8.5kmh
20 %
Mar
13 °
Mer
11 °
Gio
13 °
Ven
18 °
Sab
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1143)ultimora (794)sport (138)Eurofocus (54)demografica (39)finanza (30)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati