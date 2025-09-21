25.9 C
Firenze
domenica 21 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La firma di Bossi sulla ‘Carta della Lombardia’: “Sottoscrivo con stesso spirito giuramento che non si spegne”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nel giorno di Pontida, dove è assente dal 2017, il fondatore della Lega Umberto Bossi annuncia all’Adnkronos di aver sottoscritto la ‘carta della Lombardia’, presentata da Massimiliano Romeo, uno degli esponenti storici della Lega nord e attuale capogruppo al Senato del Carroccio, che con lo slogan ‘Meno Roma in Lombardia, più Lombardia a Roma’ punta a una maggiore centralità della regione simbolo del Nord. “Da lombardo firmo e sottoscrivo con lo stesso spirito un giuramento che non si spegne, che si rinnova, e che continua a guidare la nostra battaglia”. Seduto a un tavolo di legno, indossando un pile grigio scuro, lo storico leader della Lega, come si vede in un video in possesso dell’Adnkronos, firma con una penna blu l’ultima pagina, delle quattro, del documento, approvato all’unanimità lo scorso 15 settembre dal consiglio direttivo di via Bellerio. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
25.9 ° C
27 °
25.6 °
68 %
0.5kmh
93 %
Dom
26 °
Lun
25 °
Mar
22 °
Mer
19 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (14)Almanacco (13)Serie C (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (9)aggressione (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati