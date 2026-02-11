12.8 C
Firenze
mercoledì 11 Febbraio 2026
La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu: “Da lei dichiarazioni oltraggiose”

(Adnkronos) – La Francia, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, chiede le dimissioni della relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi Francesca Albanese, dopo le “dichiarazioni oltraggiose e colpevoli” rilasciate sabato durante una conferenza. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, aggiungendo che “la Francia condanna senza riserve le dichiarazioni oltraggiose e colpevoli della signora Francesca Albanese che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è lecito criticare la politica, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile”. 

