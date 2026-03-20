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La Lega annulla tutti gli eventi, Salvini: “Giornata dedicata a Umberto Bossi”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Prima della morte del fondatore della Lega, Umberto Bossi, quella di oggi “doveva essere la giornata della chiusura della battaglia referendaria”. E invece “si annulla tutto: oggi la Lega annulla tutti gli appuntamenti sul territorio. Questa è la Lega con decine di migliaia di iscritti che c’è grazie a lui. Tutti siamo qui grazie a una idea innovativa, geniale, democratica e criticata. Noi voliamo più alto degli imbecilli che insultano sui social e lo ricordiamo e oggi la diretta della radio riguarda Umberto”. Così Matteo Salvini a Radio Libertà nello speciale dedicato al leader storico del Carroccio, morto ieri a 84 anni. 

“Oggi la politica c’entra poco, c’entra la famiglia, l’affetto, il sigaro, la coca cola, Ponte di Legno, Venezia e il Monviso. Quello che lascia è una eredità valoriale e di battaglia: mai mollare, mai arrendersi, spesso contro tutti. Se si cade ci si rialza, anche a 84 anni. Abbraccio chi si unirà a questa giornata di cordoglio e amicizia”, ha aggiunto Salvini.  

“Ci troveremo insieme per proseguire un grande cammino di libertà, oggi – ha continuato il leghista – è una tappa del percorso, per quel che riguarda i sui valori e la sua eredità vanno avanti. Ma oggi è una giornata di raccoglimento e di silenzio”. 

Ieri il segretario del Carroccio, impegnato nella campagna per il ‘Sì’ al referendum, era tornato a Milano annullando tutti gli impegni. Sui social aveva poi postato il suo ricordo e il suo ringraziamento a Bossi. “Mi hai cambiato la vita, ti saluto con gratitudine”, il messaggio di Salvini. 

 

“Saremo per sempre i tuoi giovani padani”, una scritta verde su fondo bianco. Così si legge su uno degli striscioni appesi fuori dalla casa di Umberto Bossi a Gemonio. 

A fianco, una bandiera della Lega Nord, in piccolo una scritta a mano: “La tua Lega, il nostro orgoglio. Il tuo coraggio, la nostra forza. Le tue idee, le nostre battaglie. Grazie Capo”. 

 

politica

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