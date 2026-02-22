La nipote psicologa di Trump: “Mio zio è un uomo che non sta bene”

(Adnkronos) –

Mary Trump, nipote di Donald Trump e psicologa, ha espresso un giudizio molto duro sullo stato del presidente americano nel corso di un’intervista a ‘In altre parole’ su La7. “Non ho mai formulato una diagnosi su mio zio – ha precisato – ma siamo arrivati a un punto in cui, osservando i suoi comportamenti pubblici, non credo sia necessaria una valutazione clinica per affermare che si tratti di un uomo che non sta bene dal punto di vista emotivo, psicologico e cognitivo, e sempre di più anche dal punto di vista fisico”.

Mary Trump ha spiegato che il modo in cui lo zio esercita il potere, spesso attraverso atteggiamenti aggressivi e intimidatori, riflette a suo avviso fragilità profonde. Una posizione che si inserisce in una lunga serie di critiche pubbliche mosse nei confronti dell’ex presidente.

