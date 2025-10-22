16.2 C
Firenze
giovedì 23 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La parola ‘sovrappeso’ divide: linguaggio neutro o stigma?

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Sovrappeso” si può usare o è un insulto? Ultimo esempio di linguaggio scivoloso, è quello relativo alla frase pronunciata dal giornalista e storico Paolo Mieli a Radio24, durante la consueta lettura mattutina dei giornali, a proposito della candidata di Alleanza Verdi e Sinistra in Campania Souzan Fatayer, definita “in leggerissimo sovrappeso”. In un contesto in cui il corpo è troppo spesso bersaglio di giudizi sprezzanti, e il body shaming è ormai riconosciuto come ‘piaga del nuovo millennio’, al punto da rendere necessario anche un intervento legislativo – con la recente approvazione alla Camera della proposta di legge per l’istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone – occorre prestare molta attenzione alle parole, come emerge dalla lettura del nuovo Dizionario dell’italiano Treccani 100, diretto da Valeria Della Valle e Giuseppe Patota.  

I linguisti curatori del Dizionario Treccani 100, che hanno accolto anche parole offensive e discriminatorie, segnalandole però con un’avvertenza, non hanno tuttavia registrato “sovrappeso” come termine offensivo in sé e per sè, a differenza di altri elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo dal nuovo vocabolario. Peraltro Mieli si è poi scusato per la frase pronunciata.  

Ad esempio “balena”, si sottolinea nell’opera Treccani, è “usata in tono spregiativo e in genere usato come insulto” (“una balena è anche una persona molto grassa”), ed è una delle espressioni più ricorrenti nel linguaggio offensivo legato al peso corporeo. A questa si affiancano “cicciona/ciccione”, che nel “linguaggio familiare e in modo offensivo si dice di una persona che ha molta ciccia addosso, molto grassa”; “lardosa/lardoso”, “in tono scherzoso, ma anche offensivo, di una persona sovrappeso”, e “palla di lardo”, “modo offensivo per riferirsi a una persona sovrappeso”.  

Se proprio si sente il bisogno di esprimere un giudizio, preferibile allora usare parole come “sovrappeso”, “eccesso di peso rispetto a quello ottimale o a quello che è considerato nella norma”, oppure “corpulenta/o”, “persona che ha il corpo grosso, robusto”, che offrono una descrizione più neutra e rispettosa. (di Paolo Martini) 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
16.2 ° C
17.5 °
15.6 °
95 %
1.5kmh
40 %
Gio
19 °
Ven
20 °
Sab
17 °
Dom
20 °
Lun
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2123)ultimora (1438)vid (299)tec (94)Lav (75)sport (63)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati