“La più nazista di tutte”, odio social contro Segre dopo cerimonia 25 aprile a Pesaro

(Adnkronos) – Odio social contro la senatrice a vita Liliana Segre dopo la sua partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile a Pesaro. “Sanguisuga ebrea”; “la più nazista di tutte”; “vecchia il popolo italiano non ti vuole”; “stanno facendo la raccolta differenziata”: questi alcuni “tra le centinaia di insulti che sono stati scritti sotto i video dei festeggiamenti del Comune di Pesaro e del sindaco Biancani per la festa di Liberazione”, rivolti dagli haters alla sopravvissuta ai campi di concentramento, spiega sui social il consigliere comunale Riccardo Bernardi. L’esponente della maggioranza a Pesaro ricorda, inoltre, che “per la prima volta abbiamo avuto l’onore e il privilegio di passarlo con Liliana Segre, la senatrice vita che è una delle poche sopravvissute, ancora in vita, agli orrori e della Shoah, nonché cittadina onoraria della città di Pesaro”. “Esprimo la mia piena solidarietà e il mio affetto a Liliana Segre, ancora una volta bersaglio di un odio vile e inaccettabile” commenta il senatore dell’Udc Antonio De Poli, questore del Senato. “Quello che è accaduto sui social, dopo la sua partecipazione alle celebrazioni del 25 Aprile a Pesaro, è vergognoso”. “Liliana Segre -aggiunge- è una testimone preziosa della memoria della Shoah, un simbolo di libertà e di dignità. Gli insulti e gli attacchi nei suoi confronti sono non solo un’offesa personale, ma un’aggressione ai valori fondanti della nostra Repubblica: la libertà, la democrazia, il rispetto della persona umana. Difendere Liliana Segre significa difendere la memoria storica e l’impegno quotidiano contro ogni forma di intolleranza, razzismo e antisemitismo. Il 25 Aprile è la festa della Liberazione, un patrimonio di tutti, che ci ricorda il prezzo della libertà. Non possiamo permettere che il veleno dell’odio inquini questa memoria. Alla senatrice a vita Liliana Segre va il nostro grazie, il nostro rispetto e il nostro abbraccio sincero. L’Italia migliore è con lei”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)