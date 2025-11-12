15.3 C
Firenze
venerdì 14 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La profezia di Musetti nel 2020: “Dove sarò tra 5 anni? Alle Atp Finals”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti ci ha sempre creduto. Il successo alle Atp Finals contro Alex De Minaur è la fotografia del talento dell’azzurro, riuscito a costruire il suo sogno un rovescio per volta. Dopo la prima clamorosa vittoria della carriera a Torino, torna d’attualità un video di qualche anno fa in cui il toscano, oggi numero 9 del ranking, faceva un’azzeccata profezia sul suo futuro. Durante il Challenger di Todi nel 2020, Musetti parlava così: “Dove spero di essere tra 5 anni? Alle Atp Finals, dovunque si facciano. Anche se di sicuro non è una cosa facile, però è un sogno e qua a Todi lo posso dire. Così se succederà, me lo confermerete”.  

In fondo, i sogni sono fatti per essere realizzati. Musetti ha dato vita a uno dei suoi a Torino, in una serata epica per il tennis azzurro.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.3 ° C
16.4 °
14.6 °
80 %
1.8kmh
75 %
Ven
17 °
Sab
19 °
Dom
18 °
Lun
17 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1484)ultimora (1389)sport (52)demografica (43)attualità (31)campionato (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati